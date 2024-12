Aroma - Roma

via Labicana, 125

Indirizzo: via Labicana, 125

Il ristorante Aroma di Roma si trova sulla terrazza panoramica dell’hotel Palazzo Manfredi con vista mozzafiato sul Colosseo. La sua cucina fa tesoro di materie prime di altissimo livello, frutto di una ricerca maniacale tra le eccellenze del territorio e della tecnica sopraffina dello chef Giuseppe Di Iorio, che reinterpreta, alla luce di una lunga esperienza interazionale, gli aromi della cucina mediterranea, capaci di trasformarsi in invenzioni culinarie al contempo particolarissime e tradizionali, all’insegna della riscoperta di sapori antichi con un gusto attuale. Così il polpo marinato con cavolo rosso si sposa con un tortino alle tre patate e i tagliolini con zucca e gorgonzola alle perle di caviale. Un petto d’anatra marinato diventa una sinfonia di finferli e mirtillo e il saltimbocca alla romana è rivisitato “à la” Di Iorio: con il prosciutto in consommé e una crema di salvia. E, dulcis in fundo, ritorno al classico con il maritozzo servito con panna e scorzette d’arancia candita.

