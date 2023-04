Arriva “Brindo”, l’etichetta digitale per adeguarsi al nuovo regolamento Ue, in vigore da fine 2023

Un servizio innovativo nato per aiutare i produttori a mettersi in regola con il nuovo regolamento Ue sulle etichette e a portare il vino nel mondo del digitale: si chiama “Brindo” ed è realizzato da GS1 Italy Servizi, la società nata per supportare l’adozione delle soluzioni GS1 Italy, anche da parte delle imprese non utenti. Presentato in anteprima a “Vinitaly 2023”, consiste in un Qr Code contenente il GS1 Digital Link in etichetta che rimanda al “gemello digitale” del vino, con tutte le informazioni e le foto del prodotto. “Brindo” permette alle aziende di adeguarsi, in modo semplice e veloce, alla nuova legge sull’etichettatura prevista dal Regolamento Europeo n. 2021/2117, che entrerà in vigore a partire dall’8 dicembre 2023 e che prevede l’obbligo di specificare sia l’elenco degli ingredienti e degli allergeni (come i solfiti), sia la dichiarazione nutrizionale.

Attraverso “Brindo” si possono condividere con il consumatore tutte le informazioni, obbligatorie e non, di ogni referenza, tramite una pagina web dedicata a cui si accede semplicemente scansionando un Qr Code apposto sull’etichetta del vino: questo contiene un “GS1 Digital Link”, lo standard univoco globale realizzato da GS1 che permette a consumatori e operatori di accedere in ogni momento ed istantaneamente a tutti i tipi di informazioni sul prodotto, sempre aggiornate e complete: dalle indicazioni obbligatorie a quelle ambientali, fino ai consigli d’uso e le normative.

Oltre a fornire in modo digitale le indicazioni obbligatorie sui prodotti, consente di inserire nella pagina dedicata a ogni referenza anche tante altre informazioni, come etichetta ambientale, loghi e certificazioni. Inoltre, “Brindo” permette di condividere immagini fotografiche di qualità e di assicurare l’identificazione corretta dei prodotti nel mondo digitale. Il tutto senza dover sviluppare (e mantenere) un sito o delle pagine dedicate e senza dover adottare soluzioni proprietarie basate su Qr Code non strutturati.

“È la soluzione migliore per rendere disponibili al consumatore tutte le informazioni previste dalla legge - spiega Federico Mittersteiner, Operation Manager GS1 Italy Servizi - e molto altro, perché è semplice e veloce, è facile da gestire e poco costoso da implementare rispetto ad altre proposte. Inoltre, offre un’esperienza sicura, ottimizzata e user-friendly ai consumatori, che possono così accedere a informazioni di prodotto certificate senza dover installare alcuna app”.

Dietro le quinte di “Brindo” c’è “Immagino”, il “padre” di oltre 130.000 gemelli digitali di altrettanti prodotti di largo consumo venduti in Italia: un servizio che permette di digitalizzare tutte le immagini dei prodotti e le informazioni presenti sulle loro etichette per creare e-commerce, volantini, brochure, e per condividerle in modo accurato, immediato e aggiornato con i retailer e i marketplace di tutto il mondo. Interessanti anche le prospettive future di “Eco-logicamente”, il servizio di etichettatura ambientale digitale che GS1 Italy Servizi mette a disposizione delle aziende per realizzare l’etichetta ambientale degli imballaggi, così come previsto dalla legge.

