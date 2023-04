Arte, siti storici, giardini e il vino tra le attrazioni turistiche italiane suggerite da “Tiqets”

Dal Teatro Antico di Taormina alla Valle dei Templi di Agrigento e al Parco Archeologico di Selinunte, dai Giardini Vaticani della Città del Vaticano a Palazzo Pitti e i Giardini di Boboli e Bardini a Firenze, dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano al Monastero di Torba e Villa Fogazzaro Roi ad Oria, da un tour in barca tra le Isole Borromee del Lago Maggiore al Parco del Vesuvio in Campania, da un giro in gondola a Venezia a “La Città dei Bambini e dei Ragazzi” di Genova, ma anche il “Tempio del Brunello” a Montalcino e “La Vigna di Leonardo” a Milano. C’è anche il vino tra le 12 attrazioni italiane, grandi classici e location inaspettate, che Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale con milioni di utenti e 3.000 partner nel mondo, suggerisce agli 8,2 milioni gli italiani che, grazie al weekend lungo, si sposteranno per una gita fuori porta il 25 aprile e il 1 maggio, secondo le previsioni dell’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio di Swg.

“Tra le attrazioni più acquistate in Italia per il periodo che va da sabato 22 aprile a martedì 2 maggio, secondo i dati raccolti da Tiqets relativi ai comportamenti d’acquisto a livello nazionale degli utenti della piattaforma, ci sono il Museo delle Illusioni di Roma e Milano, i Musei Vaticani, il Colosseo, l’Acquario di Genova, gli Uffizi e Pompei. All’estero, invece, la Sagrada Familia, Parc Güell e Casa Batllò - spiega Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e Gepo di Tiqets - alla luce di questo, i suggerimenti che abbiamo raccolto, vogliono essere delle dritte per aiutare i viaggiatori a scoprire gemme nascoste o per riscoprire grandi classici del nostro patrimonio culturale nazionale”.

Come “La Vigna di Leonardo” a Milano, uno dei beni più amati da Leonardo da Vinci, donata nel 1498 dall’ex duca di Milano Ludovico Il Moro, che affidò all’artista l’incarico di realizzare l’“Ultima Cena”, come occasione, spiega la piattaforma, di passeggiare per la Casa degli Atellani, il vigneto (dove è stato riprodotto il “Vino del Genio”, grazie da un lavoro di ricerca storica e scientifica condotta dalla Facoltà di Scienze Agrarie di Milano, in collaborazione con il professor Attilio Scienza, che ha scoperto e identificato il Dna originario della vite, rendendone possibile il reimpianto, ndr), il giardino e le serre, e come punto di partenza per visitare la città. E il “Tempio del Brunello” a Montalcino, nuovo museo immersivo ed emozionale, realizzato da Opera Laboratori, per scoprire il Brunello e il suo territorio, iniziando dalla realtà virtuale, dal Complesso di Sant’Agostino e dalle opere del Museo Archeologico e del Museo Civico e Diocesano, per poi immergersi tra le sue bellezze storiche, culturali e paesaggistiche.

Copyright © 2000/2023