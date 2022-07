Assuli, Doc Sicilia Nero d’Avola Lorlando 2019

Assuli, attualmente, conta su 130 ettari vitati allevati a biologico, da cui si ottengono 100.000 bottiglie. La Cantina sorge in contrada Carcitella, non lontano da Mazzara del Vallo, circondata da 40 ettari di vigneto, mentre altri appezzamenti si trovano a Besi nei pressi di Castelvetrano, a Fontanabianca vicino a Salemi, a Conca di Segesta e, ultima acquisizione, nel Bosco Scorace a Buseto Palizzolo, ad un’altitudine di 600 metri. A guidare quest’azienda la famiglia Caruso, che ha fatto fortuna con il marmo estratto da Monte Cofano, creando nel 1948 il Perlato di Sicilia e successivamente fondando la Sicilmarmi. Protagonisti assoluti delle etichette aziendali i vitigni di antica coltivazione dell’isola (Assuli cura anche un vigneto sperimentale con varietà “reliquia” quali l’Alzano, il Vitrarolo, la Cutrera, e la Rucignola): Insolia, Grillo, Zibibbo, Perricone e Nero d’Avola. Da quest’ultimo si ricava la materia prima per il Lorlando, oggetto del nostro assaggio. Il Nero d’Avola Lorlando 2019, affinato per 4 mesi in acciaio, appare di un bel rosso rubino compatto con riflessi porpora. I profumi trovano in un rigoglioso fruttato rosso il loro punto di forza, con qualche cenno speziato e di sottobosco a rifinitura. In bocca, il vino è tutto giocato sulla piacevolezza con un attacco morbido e uno sviluppo delicato e sapido, dal finale ben bilanciato ancora su ritorni fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2022