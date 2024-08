Astoria, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di Refrontolo Casa Vittorino 2023

Guidata da Paolo e Filippo Polegato, Astoria Wines è nata nel 1987. La Tenuta Val del Brun è il cuore pulsante di Astoria: 40 ettari di vigneti immersi nelle colline del Prosecco, che sono governati dal protocollo Vignes fleuries (2014) e la certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, 2018). Grazie al lavoro dei suoi conferitori, Astoria Wines lavora ogni anno di 70.000 quintali di uve, dando vita a una gamma di etichette vasta ed articolata. Dagli anni Novanta del secolo scorso Astoria collabora con il mondo dello sport, sostenendo il Cittadella Calcio e la pallacanestro della Virtus Segafredo Bologna. Storico sponsor del Giro d'Italia ciclistico, Astoria vede lo sport come una via per promuovere i valori universali di equità e integrazione. Sono esemplari in tal senso il trofeo Astoria No Borders, la squadra di calcio composta da richiedenti asilo Nova Facility, la sponsorizzazione della nazionale di calcio del Togo ai mondiali del 2006, la collaborazione con l’ex giocatore dell’Inter Ramiro Cordoba e la sua fondazione Colombia Te Quiere Ver. Vino intitolato al fondatore dell’azienda, Vittorino Polegato, il Prosecco Rive di Refrontolo Casa Vittorino 2023 possiede aromi immediatamente fruttati che rimandano alla mela. In bocca il sorso è pieno e tendenzialmente morbido, con una leggera virata verso la dolcezza, congedandosi con un finale netto e persistente.

(fp)

