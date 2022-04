Attems, Doc Friuli Pinot Grigio Ramato 2021

La friulana Attems rappresenta una bella eccezione nel portafoglio aziendale del gruppo toscano Frescobaldi che ne è proprietario. Con sede a Capriva d’Isonzo, l’azienda, nel 1968 con Douglas Attems, fu fra le fondatrici della denominazione del Collio e, in questo senso, la sua filosofia produttiva è stata ben interpretata anche nell’attualità. Si estende per 44 ettari a vigneto e produce 420.000 bottiglie. Il Pinot Grigio Ramato 2021 profuma d frutta a polpa bianca, gelsomino, con qualche richiamo di melograno e possiede beva agile ed invitante, di continua freschezza e sapidità. Frescobaldi ha bisogno di poche presentazioni ed oggi è marchio di chiara fama, tra i maggiori top player dello scenario enologico del Bel Paese. La sua solidità è costruita a partire da un articolato mosaico enoico, grazie a realtà produttive di rilevanza acclarata. Si va dalla Tenuta di Castiglioni a Montespertoli a quella di Rèmole a Sieci, da quella di Castelgiocondo a Montalcino a quella di Perano a Gaiole in Chianti, dalla maremmana Tenuta Ammiraglia all’insediamento produttivo dell’isola di Gorgona, , alle prestigiose dependance bolgheresi di Ornellaia e Masseto, fino al Castello di Nipozzano nella Rufina e al Castello di Pomino nell’omonimo areale, che rappresentano le radici storiche plurisecolari dei Frescobaldi, attualmente in possesso di quasi mille ettari a vigneto per una produzione di 7.500.000 bottiglie.

