Ayala, Aoc Champagne Brut Majeur

Lo Champagne Brut Majeur profuma di agrumi, fiori bianchi e mela, con tocchi delicati di pasticceria. In bocca il sorso è tendenzialmente teso e verticale, dal carattere vinoso e dalla fine effervescenza, terminando in un finale fresco e persistente, ancora su toni agrumati. È una Cuvée formata prevalentemente da Chardonnay, con un buon apporto di Pinot Nero e un restante 10-15% di Pinot Meunier. La vinificazione avviene in 120 piccoli tini, tenendo separato ogni cru, ogni varietà e ogni annata, per mantenere integre le caratteristiche aromatiche di ogni parte in gioco. I cru coinvolti, in questo caso, sono tutti i 70 di cui dispone l’azienda e provengono dalla Côte des Blancs, Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Sézannais, Vitryat, e dalla Côte des Bar: 22 di questi sono di proprietà di Ayala, mentre i restanti 100 sono di famiglie produttrici partner. Fondata nel 1860 da Edmond de Ayala, la Maison è stata una dei membri fondatori del Syndicat des Grandes Marques de Champagne nel 1882. Dopo molte vicissitudini, l’azienda nel 2005 approda finalmente nelle mani di Bollinger - solidissima Maison dalla fama universale - traghettandola in un interessante percorso di rinascita e consolidamento, attraverso scelte stilistiche che guardano alla purezza e all’equilibrio: prevalenza di Chardonnay, micro-vinificazioni, dosaggi minimali, prolungati tempi di affinamento e una fornita biblioteca di vini di riserva.

(alex regoli)

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