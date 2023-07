Ayala, Aoc Champagne Brut Majeur

Fondata nel 1860 da Edmond de Ayala, la Maison si mise in evidenza per uno stile meno dipendente dal “dosaggio” (introducendo nel 1865 il “Dry Champagne” con un dosaggio di 21 g/l al posto di quello, tradizione all’epoca, di 150 g/l.). Alterne le successive vicende della Maison: distrutta dai vignaioli dell’Aube durante la rivolta del 1911, nel 1920 riesce a riconquistare una posizione di rilievo nell’areale. Da lì, in poi, invece, il suo percorso si fa più difficile, soprattutto a causa dei molteplici passaggi di proprietà (venduta alla Guinness Bank nel 1929, acquistata da René Chayoux nell’ultimo dopoguerra, ceduta al gruppo finanziario Frey nel 2001) che ne hanno decretato quasi l’oblio. La rinascita, nel 2005, con il passaggio a Bollinger. Lo Champagne Brut Majeur è ottenuto da un assemblaggio, a prevalenza di Chardonnay, che integra oltre 70 Cru provenienti da tutta la Champagne (Côte des Blancs, Montagna di Reims, Valle della Marna, Aube, Vitryat e Sézannais). Si mostra di un bel giallo paglierino brillante dai riflessi dorati, esaltati da un perlage fine e consistente. Al naso, si incontrano rimandi alla zagara, alla susina, alla pera, agli agrumi e alla sfoglia salata, con tocchi che ricordano i sassi bagnati. In bocca, dominano freschezza e sapidità che caratterizzano un sorso persistente e dalla carbonica aggraziata, che termina con un finale lungo e di nuovo agrumato.

