Ayunta, Doc Etna Rosso Navigabile 2018

A sedici anni invece di giocare al Fantacalcio studia le annate di Bordeaux. A 18 serve in sala da sommelier. Dopo la laurea in Economia il vino lo racconta da giornalista. Poi approda negli Usa e si specializza nella vendita e nel marketing per un importatore. Filippo Mangione è un treno in corsa: segue la rotta della sua più grande passione. Sopraggiunge al fatidico bivio, quello del cosa fare da grandi. Non ha dubbi. Non vede nient’altro che il vino nel futuro ma sente di trovarsi nel lato sbagliato. “Per venderlo devi essere realmente coinvolto. Capì allora che c’era solo una cosa da fare, avviare un progetto che avesse un senso per me”. Inizia in sordina nel 2012 con un pezzo di vigna sgarrupata, vecchia sul versante nord dell’Etna a quota 600, per lui bellissima, memoria agricola del posto. Investe tutti i risparmi e il tempo per capirla, per imparare dagli altri, dai vecchi. Va avanti, compone il puzzle, acquisisce altri pezzettini, quelli non voluti da nessuno, sopravvissuti, capaci di dare uve straordinarie. Quando ogni cosa gira per come Filippo vuole, è il 2016, debutta. L’approccio è semplice: fare vino in vigna come si è sempre fatto lì, ma con il sogno del grande classico. Una sola regola che impone sacrificio, come vendemmiare tre volte su una stessa pianta per avere l’uva perfetta. Navigabile ne è la sintesi. Essenza dell’Etna. Esile. Profondo. Blues oscuro che rapisce. Gastronomico.

(Manuela Laiacona)

