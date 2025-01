Baccano - Roma

Nel cuore di Roma, collocato nella storica via delle Muratte che collega Fontana di Trevi a via del Corso, Baccano è un bistrot mediterraneo dall’atmosfera intrigante, che offre il meglio dei classici locali, riletti con estro dallo chef Nabil Hadj Hassen. Da segnalare il carciofo romanesco fritto secondo l’antica ricetta giudaica; i rigatoni “Cavalieri” alla carbonara con uovo di Marans, Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano 36 mesi, guanciale e pepe Sarawak; le mezze maniche “Mancini” all’amatriciana con pomodoro San Marzano, guanciale, Pecorino Romano e la cotoletta di vitella alla milanese con osso “omaggio a Gualtiero Marchesi”. Nel menu c’è un’intera sezione dedicata ai crudi dal mare con una buona selezione di ostriche, anche in versione gratinata allo champagne con burro allo yuzu. La guida di Baccano è affidata a Daniele Vespa che supervisiona il team di sala e la carta dei vini con 400 referenze: non solo grandi vini italiani e francesi, ma anche statunitensi, africani e asiatici.

(Cristina Latessa)

