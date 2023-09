Baglio del Cristo di Campobello, Doc Sicilia Extra Brut Rosato CDC 2018

Sull’onda del successo crescente delle bollicine made in Italy, Baglio del Cristo ha iniziato nel 2012 un progetto per la spumantizzazione del Nero d’Avola e del Grillo. Nel 2017 la prima vinificazione delle due versioni di Metodo Classico Extra Brut, il bianco da uve Grillo e il rosato da uve Nero d’Avola. Il Metodo Classico Rosato Extra Brut 2018, maturato sui lieviti per 36 mesi, possiede colore rosa cipria, brillante e trasparente, dal perlage fine e persistente. Al naso, si alternano rimandi alla rosa e alla ciliegia, con tocchi di lampone, melograno e lieviti. In bocca il sorso è solido e tendenzialmente sapido, dallo sviluppo vivace e dal finale fragrante e persistente, segnato da riverberi floreali. Baglio del Cristo di Campobello è una realtà produttiva nata nel 2000 e situata nell’agro agrigentino non lontano da Licata e di proprietà della famiglia Bonetta. La cantina realizza vini dalla marcata espressione mediterranea, valorizzando un areale dalle particolari condizioni pedo-climatiche, caratterizzate dalla vicinanza al mare e da terreni gessosi e calcarei, posti tra i 230 e i 270 metri d’altezza. 35 gli ettari di vigna, per una produzione media di 300.000 bottiglie, che si snoda su un portafoglio etichette, equamente diviso tra bianchi e rossi, ottenuti da varietà locali e alloctone, dallo stile moderno e accattivante, a rimarcare il ruolo da protagonista della Sicilia enoica.

