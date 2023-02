Baglio di Pianetto, Doc Sicilia Viognier Viafrancia Riserva 2019

Il “Viafrancia” Riserva di Baglio di Pianetto è ottenuto da uve Viognier varietà francese che nella Valle del Rodano trova il suo luogo d’elezione, ma che in Sicilia si è ambientato molto bene regalando altrettanti vini interessanti. Viene prodotto con la materia prima delle vigne situate nel cuore della tenuta Baglio di Pianetto, in Contrada Pianetto a Santa Cristina Gela, a un’altitudine di circa 650 metri sul livello del mare. Le uve di questo vino vengono raccolte in tre fasi: anticipata, a piena maturazione e in fase di leggera surmaturazione. Dopo la pressatura, il mosto fermenta in botti di legno. Il vino successivamente matura in legno di primo e secondo passaggio per 9 mesi e per qualche mese in vasche d’acciaio, prima dell’imbottigliamento. La versione 2019 profuma di frutta gialla matura - pesca, albicocca, ananas - erbe officinali, macchia mediterranea e cenni di vaniglia e spezie. In bocca, il sorso è ampio e ben profilato, dalla progressione tendenzialmente saporita e dal finale persistente. Baglio di Pianetto rappresenta l’eredità del conte Paolo Marzotto, protagonista della costituzione del Gruppo vinicolo Santa Margherita e nasce nel 1997. Oggi conta su 107 ettari vitati a biologico suddivisi tra la Tenuta Santa Cristina Gela nel palermitano, quella di Pianetto nella Doc Monreale e quella di Baroni in Val di Noto, per un totale di 800.000 bottiglie di produzione complessiva.

(fp)

Copyright © 2000/2023