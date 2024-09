Bagno Arcobaleno - Castiglione della Pescaia (GR)

Siamo a settembre e l’estate è praticamente finita. Ma se ancora non siete sazi di mare e di pesce, c’è ancora qualche settimana per andare poco oltre il centro di Castiglione della Pescaia - non lontano dallo storico “Villaggio degli Svedesi” a Riva del Sole - al Bagno Arcobaleno, forse il più bello della zona. I proprietari sono Riccardo e Valentina Chechi, che oltre a sistemare con cura gli ospiti in spiaggia, ne deliziano il palato grazie al ristorante, una bella terrazza sulla spiaggia, tutto fatto di legno e stuoie di canne ed erica. Un’ospitalità semplice anche nei piatti, frutto di una tradizione marina che dimostrano di conoscere a fondo e della freschezza assoluta della materia prima. Non aspettatevi salti pindarici da chef stellati: ma piatti semplici squisiti e composti con attenzione dalle mani esperte del cuoco Giulio Bigozzi. Insalata di mare, sauté di cozze, frittura di calamari e gamberi, orata alla piastra con patate, spaghetti alle vongole, tagliolini all’astice, con una buona scelta di vini del territorio, ma non solo. Non manca davvero nulla per non alzarsi da tavola soddisfatti.

Copyright © 2000/2024