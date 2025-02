Baita Piè Tofana - Cortina d’Ampezzo (BL)

Il ristorante Baita Piè Tofana di Cortina d’Ampezzo è situato ai piedi del massiccio delle Tofane ed è una destinazione gastronomica d’eccellenza che combina sapientemente tradizione alpina e innovazione culinaria. Il patron è Michel Oberhammer, che ha saputo trasformare il locale in uno spazio dedicato a celebrare il territorio di Cortina, unendo la passione per i vini pregiati alla valorizzazione della cucina più autentica, magistralmente declinata dallo Chef Federico Rovacchi, talentuoso interprete del gusto contemporaneo, con alle spalle anni di esperienza in alcuni dei migliori ristoranti d’Italia accanto a Crippa e Niederkofler. Oggi, la Baita Piè Tofana propone una cucina solida e unica a Cortina, alternativa alle classiche proposte di montagna, reinterpretando i grandi classici e giocando con ingredienti d’eccellenza. In sala infine c’è l’attenta ed elegantissima mano della maître Elisa Prudente, che con lo Chef ha condiviso l’esperienza al St. Hubertus dopo anni al ristorante Tivoli.

