Banfi, Docg Alta Langa Cuvée Aurora 100 Mesi Riserva 2011

Nella sempre più nutrita offerta spumantistica nazionale, gli spumanti di Alta Langa hanno saputo ritagliarsi un posto non secondario, proponendosi con etichette davvero ben centrate e capaci di esprimere anche punte di eccellenza significative. Tra queste si pone anche l’Alta Langa Aurora 100 Mesi Riserva 2011, dall’affinamento in bottiglia particolarmente articolato, come annunciato in etichetta. Al naso si alternano rimandi alla pesca e alla susina, toni floreli, pasta frolla e cedro candito. In bocca, le bollicine sono cremose ed introducono ad un sorso fragrante e dai tocchi quasi salini, che tornano anche nel finale profondo. Banfi, marchio celeberrimo di Brunello di Montalcino, è ormai un gigante della vitienologia del Bel Paese. E non solo perché realizza etichette provenienti da quasi tutte le denominazioni più importanti della Toscana (Chianti Classico e Bolgheri, su tutte), ma anche perché ha diversificato la sua attività in campo distributivo (per esempio con lo Champagne Joseph Perrier e con i marchi “nuovomondisti” Concha y Toro ed Emiliana). Un pezzo significativo del panorama enologico italiano, che non guarda peraltro solo alla Toscana. L’azienda con base a Sant’Angelo Scalo ha infatti un piede in Piemonte fin dal 1979, un anno dopo lo sbarco dei fratelli John e Harry Mariani a Montalcino. Qui sono prodotte alcune denominazioni piemontesi e il vino oggetto del nostro assaggio.

