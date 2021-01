Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2015

Il Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2015 è un vino decisamente ben riuscito, dal bagaglio aromatico giocato tra un fruttato nitido, caldo e generoso e cenni speziati. In bocca, lo sviluppo è continuo e ben profilato, fino ad un finale largo, saporito ed appagante. La storia di quella che può considerarsi come una delle cantine più famose del Bel Paese ha inizio nel 1978, quando la famiglia italo-americana Mariani dette vita a Montalcino ad un progetto su larga scala (un anno dopo acquistava anche la casa vinicola piemontese Bruzzone). Un approccio innovativo per quei tempi, che non solo realizzò in Italia una delle aziende viticole più moderne, ma contribuì in modo non secondario al successo del Brunello, diffondendo sia nei mercati degli Stati Uniti che del mondo intero i vini di Montalcino. Oggi la tenuta si estende per ben 2.830 ettari complessivi, coltivati per circa un terzo a vigneto (850 ettari, da cui si originano 10.500.000 bottiglie) e per il resto occupati da oliveti e altre coltivazioni, per esempio la prugna e i cereali, che ne fanno un’impresa agricola a tutto tondo. Nella cantina di Sant’Angelo Scalo, che è diventata anche distributore di etichette importanti (per esempio dello Champagne Joseph Perrier), si producono anche vini di altre significative denominazioni toscane (l’azienda possiede 40 ettari di vigneto a Castellina in Chianti e 5 ettari a Bolgheri).

