Banfi, Docg Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2017

È la seconda annata di Vigna Marrucheto che Banfi produce e che di nuovo convince per schietta sostanza ed armonia, nonostante l'insistente siccità che ha caratterizzato il 2017. Questa etichetta racchiude un percorso pluri-decennale di approcci agronomici, volti ad esaltare le particolarità dei numerosi ettari di vigna in possesso dell'azienda. Vigna Marrucheto in questo senso ne dispone: posta nella parte più meridionale della denominazione, proprio sulla collina sopra la cantina, è esposta a sud e guarda al Monte Amiata, rinfrescata dalle escursioni termiche che causa e dalle brezze marine che attira l'antico vulcano. Il terreno dei 10 ettari, che compone la vigna, è di origine marina ma diviso in tre tipologie, a seconda della quantità di scheletro che contiene. L'impostazione di allevamento delle viti - piantate nel 2009 - segue questa variabilità di suolo e si alterna fra il tradizionale cordone speronato e “l'alberello Banfi”, un cordone speronato aperto a candelabro, adatto ai terreni più poveri. Negli ultimi anni, a questo approccio agronomico si sono affiancate scelte enologiche meno interventiste, per cercare di esaltare il minuzioso lavoro eseguito fra i filari. Ne risulta un Brunello dolcemente fruttato, sia al naso che in bocca, cui si aggiunge la complessità resinosa del sottobosco e balsamica delle spezie, che in bocca scorre fresca e succosa, con una piacevole sostanziosità tannica.

