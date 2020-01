Banfi La Sala dei Grappoli

Poggio alle Mura, luogo dell’ospitalità per eccellenza di Castello Banfi, ha da poco rivisto la sua proposta in fatto di ristorazione, ampliando la sua offerta. Sono due i ristoranti sotto la guida dello chef Domenico Francone: la Taverna - un tipico ristorante toscano aperto a pranzo, con piatti che guardano soprattutto alla tradizione e che vengono esaltati dalla freschezza degli ingredienti locali - e La Sala dei Grappoli (aperta solo a cena) dove, invece, l’offerta si fa più raffinata attraverso un viaggio gastronomico che ha per protagonista l’autenticità della cucina italiana con uno sguardo più ampio sulle influenze mediterranee. Gli ingredienti usati vengono in parte dalle proprietà stesse dell'azienda: dalla pasta (ottenuta dai cereali coltivati biologicamente attorno al castello), all'olio extra vergine di oliva, all'aceto, fino al Brunello, ovviamente. Ed è proprio sul vasto portafoglio etichette aziendale che si concentra la carta dei vini.

1. Banfi

Toscana Chardonnay Fontanelle 2018 - € 36,00

2. Banfi

Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2012 - € 90,00

3. Banfi

Brunello di Montalcino Poggio all'Oro 2013 - € 300,00

4. Banfi

Toscana Supertuscan Summus 2006 - € 85,00

5. Banfi

Moscadello di Montalcino Florus 2016 - € 28,00

