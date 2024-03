Banfi, Toscana Igt Vermentino La Pettegola 2023 Limited Edition 2024

La Pettegola, il Vermentino che Banfi ha iniziato a produrre nel 2012, fu accolta alla sua uscita come qualcosa che rompeva gli schemi rispetto a grandi rossi di Montalcino a cui veniva associata l'azienda. “Allora inaugurammo un nuovo stile Banfi, unendo un grande vino a una comunicazione coerente che guardava al futuro, al Terzo Millennio”, ha spiegato Rodolfo Maralli, presidente Banfi, in occasione della presentazione di La Pettegola Limited Edition 2024 a Roma, presso il ristorante La Serra a Palazzo delle Esposizioni. La Limited Edition ha preso il via dal 2018 e da allora ogni anno sono diversi artisti di fama internazionale a firmare l'etichetta, quest'anno realizzata da Emiliano Ponzi. Ponzi ha immaginato La Pettegola come una voce, una confidenza sussurrata da un orecchio all’altro. Il tutto si svolge sotto lo sguardo della vera Pettegola, l’uccellino che dà il nome al vino. L'etichetta prende inoltre vita grazie alla realtà aumentata: basta scaricare la app Banfi Experience ed inquadrare la bottiglia. Questo Vermentino presenta un colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso esprime una bella intensità aromatica, si avvertono sentori di agrumi, fiori bianchi e frutta tropicale. Al palato è sapido e di buona persistenza, con un finale fresco e piacevolmente fruttato. Ottimo in abbinamento a piatti a base di pesce e vegetariani. Perfetto anche come vino da aperitivo.

(Cristina Latessa)

