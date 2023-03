Baricci, Docg Brunello di Montalcino 2018

Il Brunello di Montalcino 2018 di Baricci propone un profilo olfattivo fragrante che rimanda ai piccoli frutti rossi maturi, alle erbe aromatiche e al sottobosco, con tocchi affumicati e leggere nuance di pietra focaia. In bocca, il sorso è sapido e continuo, dallo sviluppo contrastato e vivace nella trama tannica, con finale arioso su ritorni fruttati e affumicati. A Montalcino Baricci ha saputo dare eguale prestigio sia al suo Brunello che al suo Rosso di Montalcino, con quest’ultimo, in alcune annate, a rubare addirittura la scena al suo fratello maggiore. Baricci, 5 ettari a vigneto per 30.000 bottiglie di produzione complessiva, produce ormai con solida costanza qualitativa rossi robusti e slanciati, che arrivano dalla sottozona nord di Montalcino, rendendo il “Podere Colombaio” un punto di riferimento della denominazione. Prima Nello Baricci, insieme al genero Pietro Buffi ed oggi i figli di quest’ultimo, Federico e Francesco, hanno costruito una delle tante belle storie enoiche di Montalcino, a partire dalle squisite declinazioni di Rosso di Montalcino, fino a significative letture del Brunello. Qui, più che altrove, il puro e semplice influsso della terra, la collina di Montosoli, è decisamente protagonista dei Sangiovese aziendali, al di là delle tecniche di produzione o di quelle di affinamento (che la cantina effettua tradizionalmente in legno grande da 20 e 40 ettolitri).

