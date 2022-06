Barnaba Wine Bar e Cucina - Roma

A Roma, il Barnaba, wine bar con cucina nel quartiere Aventino a due passi dalla Piramide Cestia, è locale dai due volti. C’è l’offerta al bancone con una proposta gastronomica ampia a cui si abbina una carta dei vini quasi sartoriale, e quella del ristorante con piatti ben pensati ma non esageratamente costruiti, proposti dal cuoco Emiliano Valenti, con una solida preparazione alle spalle maturata in importanti cucine della capitale come quella di Cristina Bowerman, Settembrini e il Convivio. E parlando dei piatti, insieme alla sempre golosa selezione degli antipasti, ecco primi come i Pici con polpo, menta e pecorino, i Tonnarelli con ragù bianco e limone, i Rigatoni con agnello in umido e ricotta salata e la Gricia ubriaca. Tra i secondi: Collo di maiale con radicchio e cipolline, Agnello carciofi fritti e patate, Bistecca di cavolfiore con crema di pomodori secchi. E sempre in tema di rassicurazioni, tra i dolci c’è sempre lo zabaione con le lingue di gatto e il salame al cioccolato con la panna montata.

