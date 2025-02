Baron Longo, Doc Alto Adige Gewürztraminer Hohenstein 2022

Il Gewürztraminer Hohenstein 2022, maturato in tonneau, profuma di frutti tropicali, pesca, albicocca e spezie, con tocchi leggermente burrosi e mentolati. In bocca il sorso è ampio, tendenzialmente dolce e intenso, dallo sviluppo continuo e dal finale largo e ancora su toni fruttati e speziati. È recente la ripresa dell’attività a pieno regime - intesa come non solo produzione di uve ma anche di vino - di questa storica tenuta. Nel 2012, Anton Baron Longo rileva la tenuta di famiglia e dopo quasi un secolo, durante i quali le uve dei vigneti Longo sono state vendute a terzi, Anton ha ricominciato a produrre vini con il nome della famiglia, che sono usciti sul mercato a partire dal 2015. Villa e vigne non sono più solo una location del territorio di grande fascino, ma sono diventate una base operativa per la vinificazione delle uve aziendali raccolte nei 20 ettari - coltivati in biodinamico - che circondano gli edifici della tenuta, vera e propria piccola gemma della Bassa Atesina, a pochi passi da Egna, nel cuore del Südtirol. Dove sono allevate le classiche varietà dell’areale - Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Gewürztraminer -, ma anche il Solaris, varietà a bacca bianca adatta alla sua coltivazione ad alta quota, ottenuta in Germania nel 1975 da un incrocio tra Merzling (Seyve Villard 5.276 x Riesling x Pinot Gris) con la varietà 6.493 Gm (Severa Zarya x Muscat Ottonel).

(fp)

