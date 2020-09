Barone Pizzini, Docg Franciacorta Extra Brut Animante

È l’espressione di tante anime custodite in una sola bottiglia. Da qui anche il nome: Animante. Per Barone Pizzini, è il Franciacorta che meglio rappresenta la sua “physis”, la natura viva e vitale dell’azienda e di tutti i suoi vigneti. Nel 1998 ci fu la svolta biologica: Barone Pizzini vanta la prima bottiglia biologica di Franciacorta con certificazione europea. Mai alcun ripensamento in questi anni. Anzi. Animante è il risultato della raccolta dell’uva Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco in 25 appezzamenti nei comuni di Provaglio D’Iseo, Passirano, Cortefranca e Adro. Vigne protette dalle montagne della Valcamonica e accarezzate dal vento del Lago d’Iseo. “È nato - dicono dall’azienda - per coronare il nostro lungo e pionieristico percorso di rinnovamento in vigna e in cantina nell’esperienza biologica in Franciacorta”. È un Extra Brut con meno di 0,5 grammi/litro di zucchero residuo. Riposa fino a 30 mesi sui lieviti. L’esito è una bollicina elegante ed equilibrata con note fruttate e una sensazione di piccola pasticceria. Il giallo paglierino e i profumi di albicocca matura e di nocciole tostate arrivano subito al naso. Segue qualche nota floreale, di agrumi, di miele. Al palato è cremoso, ma insieme si esprime con una buona freschezza e vivaci sentori minerali. Provato con ravanelli rossi bagnati nell’olio prodotto da Solive sul Lago d’Iseo e Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 40 mesi riserva.

(Fiammetta Mussio)

