Barons de Rothschild, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs

Tutto inizia nel 2005, quando la famiglia Rothschild, forte dell’esperienza vinicola frutto di 250 anni di storia e passione decide di creare una Maison di Champagne, con l’ambizione di perseguire quell’eccellenza di cui la dinastia si è fregiata in tutti i campi. È Philippe Sereys de Rothschild l’alfiere dell’impresa, e la Côte des Blancs la terra di elezione scelta per le partnership con vignerons dove realizzare vini di grande eleganza. Da una selezione di vigne nei Grand e Premier Crus di Avize, Cramant, Vertus, Mesnil-sur-Oger e Oger nasce la cuvée Blanc de Blancs. Uno champagne con circa 40% di vins de reserve, stile fondato su dosaggi minimi e almeno 3 anni di maturazione sui lieviti, seguiti da altri 6-9 mesi di affinamento post-dégorgement, per sviluppare equilibrio e una purezza aromatica distintiva. Nel calice dall’effervescenza delicata emergono fragranze di fiori bianchi e agrumi maturi, e una voluttuosa nota di pasticceria alla mandorla che al palato lascia spazio a tensione e precisione, guidata dai tratti gessosi del terroir. Seguendo il loro motto, Concordia - Industria - Integritas, i Rothschilds hanno scelto Domori per la distribuzione esclusiva in Italia, un accordo che, come ha sottolineato il presidente del Polo del Gusto Riccardo Illy, è un progetto condiviso tra famiglie affini per responsabilità d’impresa, capaci di mettere a frutto la tradizione per creare l’eccellenza del futuro.

(Chiara Giovoni)

