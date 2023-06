Beconcini, Doc Terre di Pisa Rosso MaurLeo 2020

Il progetto enologico di Leonardo Beconcini comincia agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso con una prima vendemmia di Sangiovese nel 1995. Leonardo arrivava a delineare il suo percorso vitivinicolo dopo che suo padre Pietro e il nonno Giuseppe, avevano acquistato l’azienda dai suoi proprietari originari, i Marchesi Ridolfi, di cui erano mezzadri. Siamo a San Miniato, in provincia di Pisa, ed oggi l’azienda Pietro Beconcini conta su 25 ettari complessivi, di cui 14,5 vitati a biologico per una produzione complessiva di 110.000 bottiglie. I vitigni coltivati in questa realtà sono in prevalenza il Sangiovese, il Tempranillo, la Malvasia Nera, la Malvasia Bianca, il Canaiolo, il Canaiolo rosa, il Colorino, il Ciliegiolo, il Trebbiano e la Colombana e vanno ad alimentare un variegato portafoglio etichette non privo di originalità e realizzato con tecniche di vinificazione capaci di incrociare tradizione ed innovazione. Come, per esempio, il Maurleo, prodotto per la prima volta con la vendemmia 1998. Blend a base di Sangiovese, Malvasia Nera e Colorino è vinificato in cemento e maturato in legno grande (Sangiovese) e in cemento grezzo (Malvasia e Colorino). La versione 2020 profuma di frutti rossi e spezie, con tocchi affumicati. In bocca, il sorso è saporito, fragrante e ben profilato, dai tannini soffici e dal finale compatto, che ritorna sul frutto con una bella nota di ciliegia.

