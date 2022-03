Belisario, Docg Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2018

Nato nel 1988, il Cambrugiano è stato il primo Verdicchio prodotto nella tipologia ‘Riserva’. È l’etichetta storica di Belisario, il più grande produttore di Verdicchio di Matelica Doc, con 300 ettari vitati. Quasi 30 le referenze in portafoglio: dominano i Verdicchio - dallo spumante al passito, passando per espressioni ferme anche da invecchiamento – cui si aggiungono altri bianchi di territorio, come Passerina e Pecorino, rosati e rossi, come Colli Maceratesi, Lacrima di Morro d’Alba, Rosso Conero e Marche Igt. Il Cambrugiano proviene da un unico vigneto in località Cabraccio-Balzani a 400-450 metri s.l.m., su terreno in prevalenza sciolto ed esposto a sud. Le uve vengono vinificate con la criomacerazione e il vino matura poi per il 90% in acciaio e per il 10% in barrique da 225 litri per almeno un anno, per poi trascorrere un altro anno in bottiglia. È un vino di intensità e ampiezza, tanto all’olfatto quanto al palato. Accoglie con aromi di frutti dolci e tè essiccato, poi sensazioni di erbe officinali e tocchi di salvia. Al palato struttura e morbidezza vengono rifratte da una freschezza inscalfibile, accompagnata dalla sapidità. Tratti che devono ancora trovare l’accordo perfetto, ma che esprimeranno le proprie doti nell’interpretazione del tempo. Il vino mantiene infatti scheletro, sapidità e mineralità, ma diventa intrigante anche nelle bottiglie che risentono di una parziale ossidazione.

(Giambattista Marchetto)

