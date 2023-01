Bellavista, Docg Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2017

Continuo e fine il perlage del Brut Teatro alla Scala 2017, che possiede profumi di pasticceria, pesca, fiori bianchi e miele, con tocchi agrumati e leggermente speziati a rifinitura. In bocca, il sorso è cremoso e ben bilanciato, incrociando magistralmente fragranza, morbidezza ed effervescenza. Il Franciacorta Teatro alla Scala è lo spumante dedicato al leggendario tempio dell’Opera, a cui Bellavista si sente particolarmente vicina. Nasce infatti nel 2004, nell’anno della Prima dopo il più profondo intervento di restauro dell’edificio storico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, lo stretto rapporto tra il teatro milanese e la cantina di Erbusco, simbolo del successo della Franciacorta, che ha creato una collezioni di spumanti, da annate eccezionali, dedicati proprio al Teatro alla Scala. Il Brut in questione è ottenuto da uve provenienti esclusivamente da viti di età superiore ai 25 anni. Una parte del mosto è fermenta in barrique per 7 mesi, mentre la restante in acciaio. La rifermentazione in bottiglia è svolta secondo il Metodo Classico e con un affinamento sui lieviti di 36 mesi. Oggi Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1977, conta su 203 ettari a vigneto per una produzione di 1.600.000 bottiglie ed è la capofila del gruppo vitivinicolo “Terra Moretti”, formato da Contadi Castaldi, sempre in Franciacorta, Teruzzi, La Badiola e Petra in Toscana e Sella & Mosca in Sardegna.

