Bellavista, Docg Franciacorta Extra Brut Rosè Alma Assemblage 1

Il Franciacorta Alma Rosé Assemblage 1 alla vista si mostra di colore rosa corallo e perlage fitto e fine. I suoi profumi rimandano alle fragoline di bosco, al pompelmo, al panbrioche, ai fiori di zagara e alla pesca. In bocca il sorso è sapido, fragrante e dalla carbonica vivace, che lo accompagna verso un finale lungo e croccante, dai rimandi agrumati. Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1977, rappresenta uno dei marchi fondamentali della denominazione Franciacorta. Oggi conta su 209 ettari a vigneto per una produzione di 1.600.000 bottiglie ed è la capofila del gruppo vitivinicolo “Terra Moretti”, formato da Contadi Castaldi, sempre in Franciacorta, Teruzzi, La Badiola e Petra in Toscana e Sella & Mosca in Sardegna. Di recente l’azienda con base ad Erbusco ha intrapreso un’evoluzione tangibile nel suo modo di produrre i propri vini, un vero e proprio nuovo capitolo che porta il nome di “Alma Assemblage 1”. Una cuvée che nasce da un accurato lavoro di selezione in vigna, da ben 129 parcelle, a comporre 91 selezioni di vini base, a loro volta distribuiti nella cuvée finale, per un assemblaggio capace di riflettere tutta la ricchezza del territorio. Una filosofia produttiva che valorizza una maniacale attenzione per la vigna, seguita da molti anni dall’agronomo Marco Simonit, affiancata in cantina da una nuova sensibilità sviluppata insieme al celebre chef de cave Richard Geoffroy.

