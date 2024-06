Benazzoli, Doc Trento Dosaggio Zero Fulvio Benazzoli Riserva 2019

Lo Spumante Dosaggio Zero Fulvio Benazzoli Riserva 2019 è ottenuto da sole uve Chardonnay, coltivate in Vallagarina, maturando sui suoi lieviti per 40 mesi. Dal perlage di buona finezza, profuma di mela, fiori di sambuco e pan-brioche. In bocca il sorso è morbido e fragrante, sviluppandosi cremoso e terminando in un finale dai ritorni fruttati e dagli accenti iodati. A guidare l’azienda della famiglia Benazzoli, che ha mosso i suoi primi passi negli anni Settanta del secolo scorso, ci sono le sorelle Claudia e Giulia Benazzoli, che rappresentano la quarta generazione impegnata nel mondo del vino, continuando nel percorso segnato prima dal nonno Vittorio e poi dal padre Fulvio. Benazzoli si trova a Pastrengo, tra la Valpolicella e il lago di Garda e in prevalenza per i suoi vini utilizza le varietà Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina, Corvinone, Rondinella e Pinot Grigio, che alimentano un portafoglio etichette diviso tra le denominazioni del Bardolino e della Valpolicella. Alla prima appartengono le etichette “Agata” (Pinot Grigio), Bardolino Chiaretto “Tecla”, Bardolino “Dafne”, “Giava” (Corvina) e il passito “Minerva” (da uve Garganega). Alla seconda, invece, appartengono un Amarone, un Ripasso e un Valpolicella Superiore. A completare la gamma due spumanti: un rosato Charmat “Femme Fatale” (da uve Corvina e Rondinella) e il Metodo Classico trentino, oggetto del nostro assaggio.

(fp)

