Bentu Luna, Doc Sardegna Rosso Be Luna 2019

Il Be Luna, in tiratura molto ridotta, rappresenta un “tuffo” nel passato, essendo ottenuto da viti secolari. La versione 2019 possiede profumi di frutti di rovo, fiori di campo, erbe aromatiche, pepe e una splendida nuance balsamica a rifinitura. In bocca, non è da meno con un sorso molto mediterraneo ricco ma al contempo nervoso, dagli accenti sapidi pronunciati e dal finale ancora balsamico e speziato. Bentu Luna è il nuovo progetto enologico di Gabriele Moratti (già presente nel panorama enoico del Bel Paese con il Castello di Cigognola in Oltrepò Pavese) e trova il suo luogo d’elezione nel centro della Sardegna, su 25 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 70.000 bottiglie. La cantina ha sede a Neoneli, mentre l’intero progetto si sviluppa tra il Mandrolisai e il Barigadu, nelle province di Oristano e Nuoro. Esso ruota attorno alla valorizzazione della Doc Mandrolisai e alla salvaguardia di un patrimonio viticolo unico - costituito da appezzamenti di vecchie vigne ad alberello dai 40 ai 60 anni di età, con qualche ceppo anche ultra centenario - composto da sole varietà di antica coltivazione, che rischiava di estinguersi poiché incapace di creare reddito. I vini sono ottenuti a partire da vinificazioni in vasche di cemento crudo e l’impiego del legno è contenuto e circoscritto a barrique usate, una scelta stilistica decisamente in linea con la filosofia complessiva del progetto.

