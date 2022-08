Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême 2010

Palazzo Lana Extrême Riserva rappresenta il vertice di una produzione di eccellenza che nasce nei vigneti allevati solo a Pinot Nero - Quindicipiò e Brolo - a Borgonato, nel cuore della Franciacorta. Un Franciacorta Riserva che si affina almeno 9 anni sui lieviti e che porta all’eccellenza assoluta le caratteristiche peculiari di un territorio e la maestria di una Maison capace, non solo, di stare tra le migliori espressioni della spumantistica italiana, ma anche di competere con quelle internazionali. L’Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva è stato prodotto per la prima volta con il millesimo 2004 e il suo nome è un omaggio alla dimora adiacente alle cantine dove fu scritto il destino di tutto un territorio. La versione 2010 profuma di toni fruttati e floreali, di miele, di crosta di pane, di pasticceria e di tabacco. In bocca, il sorso resta costantemente avvolgente, sapido e profondo, con la carbonica a rinnovarne spinta e fragranza. Storico marchio franciacortino, Berlucchi è stato pioniere della spumantistica nella denominazione bresciana grazie all’intuizione, colta nei primi anni ’60, da Franco Ziliani, da poco scomparso. Oggi, l’azienda con sede a Corte Franca conta su 535 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione di oltre 4 milioni di bottiglie e possiede anche la tenuta di Caccia al Piano, nel bolgherese, che con i suoi 23 ettari vitati produce 150.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2022