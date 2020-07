Bersano, Docg Ruchè di Castagnole di Monferrato San Pietro Realto 2019

L’azienda con sede a Nizza Monferrato, 230 ettari di vigneto per una produzione di 1.500.000 bottiglie, abbraccia praticamente tutti i migliori areali vitivinicoli del Piemonte con i relativi vini ed è protagonista enoica della Regione dal lontano 1935, grazie all’opera pionieristica di Arturo Bersano, che alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso è stato affiancato da Ugo Massimelli e Biagio Soave, soci in affari e amici da sempre di Arturo, che poi ne hanno rilevato la proprietà, portandola agli standard attuali. Le principali cascine, annesse ai vigneti, si trovano nel Monferrato e nelle Langhe, ma questa realtà viticola produce anche Nizza, Barolo, Barbaresco, Gavi, Moscato d’Asti e Alta Langa, esprimendo un’articolata ed estesa gamma di etichette, declinate in generale con buona coerenza e qualità diffusa, ormai costante e riconosciuta. Ne è un buon esempio il Ruchè San Pietro Realto 2019, lavorato in acciaio ed ottenuto da un vitigno a bacca rossa di antica coltivazione che ha, probabilmente, ancora molto da dire. Al naso esprime profumi intensi e netti di rosa, violetta, piccoli frutti rossi e di spezie dolci. In bocca, l’attacco è caldo e morbido, per poi proseguire con una dinamica vivace e incisiva, costituita da tannini saporiti e spinta acida fragrante. Bella anche la chiusura, non priva di freschezza e sapidità a donare al sorso piacevolezza, contrasto e golosità.

