Bertani, Doc Valpolicella Ripasso Classico Superiore Catullo 2016

Non c’è dubbio che la storia della Valpolicella coincida per grandi tratti con quella dell’azienda di Grezzena, fondata nel 1857 dai fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani, oggi ancora tra le firme più importanti dell’areale, forte di 200 ettari a vigneto per una produzione media di 2.100.000 bottiglie e capofila dell’omonimo Gruppo viticolo con diramazioni in Friuli, Marche e Toscana. Una realtà dove la tradizione continua a segnare la strada maestra, ma anche una cantina dove non si finisce mai di sperimentare. È noto l’obbiettivo aziendale di liberare i rossi veronesi, almeno quelli dal percorso stilistico diverso dalle etichette della tradizione, dalla gabbia dell’appassimento, che peraltro interferisce nella lettura di un terroir e non può essere dunque l’unica espressione di vini più ambiziosi. Sul fronte dei vini tradizionali, tuttavia, lo stile Bertani è senz’altro quello meno pesante e più raffinato, rappresentando un’idea di vino più convincente e più “universale”. Ne è un bell’esempio il Ripasso Catullo, affinato in legno grande e cemento per 24 mesi complessivi. La versione 2016 mette in fila un profilo aromatico composto da profumi di ciliegia, amarena, pepe e cioccolato, a cui fa seguito una bocca dalla struttura solida ma mai invadente, percorsa da buona freschezza acida e sapidità, a bilanciare morbidezza e alcolicità, per un sorso godibile, succoso e vivace.

