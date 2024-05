Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2005

L’Amarone è uno dei grandi rossi italiani, ma, proprio per questo è soggetto anche a qualche eccesso nelle versioni meno riuscite ed in debito di equilibrio sul fronte della piena godibilità, specialmente quando la caccia al vino più “palestrato” è il primo obbiettivo. Rischi lontani anni luce dallo stile scintillante di Bertani, al riparo da facili derive momentanee e capace invece di emozionare ad ogni bottiglia del suo rosso di punta. Prima annata 1958, l’Amarone Classico di Bertani si muove nel solco di una tradizione che, oggi più di ieri, gioca non sulla potenza ma sulla finezza. La versione 2005 possiede naso ampio e maturo, segnato ancora da un bel frutto maturo, con tocchi di prugne secche e amarena sotto spirito e rimandi a cenni balsamici, agrumi canditi, cacao e spezie. Avvolgente e vellutato il sorso, caldo ma anche dotato di una buona spinta acida e tannini fitti e risolti. Lunghissimo il finale, sospeso tra ritorni fruttati e sapidità. Bertani - con sede a Grezzana ed oggi alimentata da 67 ettari a vigneto da cui si ricavano 1.000.000 bottiglie - a nostro avviso, resta saldamente un punto di riferimento insuperato, quando si parla di Amarone. Un traguardo sostenuto da una cifra stilistica coerente e del tutto refrattaria alle ondate modaiole che anche in Valpolicella hanno portato alcuni “sconquassi” ed attualmente capace anche di lavorare con una visione contemporanea.

