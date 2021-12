Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico Superiore 1975

È lecito acquistando un vino di più di 40 anni, seppur con una innata attitudine all’affinamento come quella dell’Amarone Classico Bertani, domandarsi se il contenuto della bottiglia sia stato preservato. Se le condizioni di conservazione non abbiamo inficiato il miracolo che il tempo opera su alcuni vini rendendoli capaci di dare emozioni rare. Si tratta di una preoccupazione che non riguarda i vini della “library” di Bertani Domains come questo Amarone Classico 1975 che riposa nelle cantine sotterranee di Bertani a Grezzana – vero e proprio caveau per valore materiale e immateriale - al riparo da “turbamenti” di qualsiasi natura. Buio e temperature costanti - 13-15 gradi °C estate e inverno - consentono una conservazione perfetta di quel 10% di bottiglie messe in “archivio” in ogni annata dal 1958. Non ci sono altre aziende che custodiscano un così elevato numero di millesimi. Il meteo durante la messa a riposo delle uve in fruttaio non controllato è determinante per l’espressione dell’annata. Tuttavia nonostante l’umidità relativa elevata di ottobre e novembre 1975, il millesimo sfodera un’eleganza che in una rara verticale (1967, 1975, 1981, 1998, 2001) l’ha posto nel mio giudizio dietro soltanto al 1967. È vivo. Colore compatto e di bella tonalità, al naso cuoio e tartufo e poi frutta sotto spirito e note agrumate. In bocca sorso pieno e di impatto alcolico, tannino morbido e acidità nevrile.

Copyright © 2000/2021