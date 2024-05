BiancaVigna, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Ogliano 2022

BiancaVigna - con sede a Conegliano proprio ai piedi della collina di Ogliano - conta su 32 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 600.000 bottiglie. Nel 2004, la svolta aziendale operata dai fratelli Elena (moglie di Luca Cuzziol a capo della distribuzione nazionale di vini omonima e presidente “Società Excellence”) ed Enrico Moschetta, che hanno scommesso sulle sue potenzialità vitienologiche, spumantizzando ed imbottigliando le proprie uve fin ad allora destinate dalla famiglia alla vendita a terzi, operata già a partire dagli inizi del Novecento. Una realtà solo apparentemente giovane e decisamente con le idee chiare quindi, che ha saputo “cavalcare” il fenomeno Prosecco, mantenendo però, dal lato qualitativo dei propri vini, un’impronta stilistica personale e non priva di un forte legame con il territorio di appartenenza, producendo etichette affidabili e dal tratto originale. Come nel caso del Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano, un po’ l’etichetta simbolo della cantina della famiglia Moschetta. La versione 2022 possiede profumi dolci di frutta bianca matura, con tocchi leggermente più erbacei quando gli aromi virano verso l’erba appena tagliata e i cenni tendenzialmente speziati. In bocca il sorso è ben profilato, dal giusto contrasto tra sapidità e dolcezza, con la carbonica ben dosata a dare allungo fino ad un finale fragrante ed ammandorlato.

(fp)

