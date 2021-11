Bibi Graetz, Toscana Igt Rosso Colore Edizione 20° Anniversario 2019

Bibi Graetz festeggia i vent’anni del suo sogno di vigneron presentando l’annata 2019 di Colore, la massima espressione della sua filosofia produttiva, caratterizzata dalla ricerca di terroir pregiati, dalla selezione di uve provenienti da vigne vecchie e dall’uso sapiente delle migliori barriques. Colore 2019, per la prima volta prodotto da Sangiovese in purezza, si presenta sul mercato con una bottiglia speciale caratterizzata da una veste “rock” grazie all’etichetta scintillante, impressa a fuoco sul vetro, che la rende un vero e proprio pezzo da collezione. Al naso il vino si percepisce immediatamente in tutta la sua eleganza, con sentori di frutti rossi, ciliegia, mora e un’intrigante nota speziata. L’ingresso in bocca è potente, caldo, morbido, con un tannino di razza che emerge progressivamente dando al vino una struttura straordinaria, in perfetto equilibrio con una freschezza che a poco a poco si palesa in maniera netta, lasciando immaginare un futuro longevo e di grande classe. La complessità aromatica è evidente sin dal primo sorso in cui si percepiscono immediatamente, come al naso, sentori mora, ciliegia, ribes, frutti rossi e neri, cuoio e pepe nero, preparando il palato ad un finale estremamente lungo, elegante, con una piacevole nota di liquirizia. Ideale per l’abbinamento a piatti di carne rossa alla brace o primi al ragù di selvaggina.

(Paolo Lauria)

