Big del tennis, i perfetti food testimonial: Carlos Alcaraz nuovo ambassador di Hipro (Danone)

Che sia il momento d’oro del tennis se ne sono accorti tutti: compresi i brand del food & beverage, che investono sui campioni e ne fanno i propri ambassador, grazie non solo alla loro popolarità, ma anche ai valori positivi che questi rappresentano, come forza, salute e corretta alimentazione. L’ultimo contratto, in ordine di tempo, è stato firmato nei giorni scorsi da Carlos Alcaraz, vincitore di numerosi titoli del Grande Slam e numero 2 del ranking mondiale, che è diventato il nuovo Global Ambassador di Hipro (prodotti ad alto contenuto di proteine di origine naturale), brand di Danone dedicato agli amanti dello sport. La partnership si aggiunge a quella, in campo agroalimentare, che Alcaraz ha già in essere con El Pozo Alimentación (una delle più importante aziende spagnole del settore carni), oltre che a brand del calibro di Nike, Rolex, Louis Vuitton, Bmw e molti altri. Anche il suo rivale Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, nel proprio portfolio di sponsor e partner (circa una quindicina, tra cui Nike, Head, Rolex, Gucci, Fastweb, Intesa Sanpaolo e altri) vanta brand importanti dell’agroalimentare, come De Cecco, Lavazza, Parmigiano Reggiano ed Enervit.

Alcaraz, 22 anni e già leggenda del tennis, assumerà il ruolo di Chief Progress Officer di Hipro (marchi presente in 25 Paesi del mondo), e, secondo l’azienda, “ispirerà le persone a liberare il proprio potenziale anche grazie a questi prodotti, incarnando perfettamente i valori che definiscono il brand, ovvero passione, autenticità e costante desiderio di migliorarsi”. “Come atleta, so quanto sia importante continuare a crescere, indipendentemente dai risultati già raggiunti - ha dichiarato Carlos Alcaraz - il progresso è qualcosa di personale: si tratta di imparare, migliorare e spingersi in avanti, che si tratti di inseguire un titolo o semplicemente di migliorare un po’ ogni giorno. Sono entusiasta di lavorare con Hipro a livello globale per ispirare gli altri a costruire la propria forza giorno dopo giorno e ad abbracciare il proprio percorso. Perché tutti, me compreso, siamo un work in progress”.

Jannik Sinner, vanto dell’Italia sportiva - e primo italiano ad aver vinto, a soli 23 anni, il prestigioso torneo di Wimbledon - è stato scelto come testimonial da diversi brand del food & beverage: come Parmigiano Reggiano, prodotto-icona del made in Italy, che ne fece un Ambassador nel 2020, quando l’attuale n. 1 del ranking non aveva ancora vinto un titolo Atp, ma aveva già dato sfoggio di un talento da predestinato, e come De Cecco, storico brand della pasta italiana, di cui Jannik Sinner è Global Brand Ambassador. Ma a sponsorizzare Sinner c’è anche Lavazza, azienda molto legata al tennis (è presente a Wimbledon, Roland Garros, Us Open, Atp Finals, Shanghai e Madrid), che ha creduto in lui fin da quando aveva 17 anni. A sostenerlo anche Enervit, storica società italiana specializzata in integratori alimentari, che del campione altoatesino è Official Nutrition Partner.

Del resto il legame tra agroalimentare e campioni del tennis non è nuovo: in passato Barilla ha organizzato eventi come il “Rooftop Match” con Roger Federer, dimostrando come il food si possa integrare con il mondo del tennis, mentre alcuni giocatori, come Novak Djokovic, hanno sviluppato linee di prodotti alimentari legati al loro regime alimentare, come “Djokolife”, che promuove un’alimentazione sana.

Copyright © 2000/2025