Biondi Santi, Doc Rosso di Montalcino 2018

Sono cambiate tante cose al Greppo, da quando il gruppo francese Epi della famiglia Descours ha preso in mano la storica azienda di Montalcino. Ma non si è certo andati a caccia di una rivoluzione a tutti i costi, consapevoli che i vini e il loro profilo stilistico sono ormai entrati nella storia dell’enologia italica e non solo. Una prerogativa che resta ben leggibile anche nel vino alla base della gerarchia produttiva aziendale: il Rosso di Montalcino. Ancora nella sua veste grafica caratterizzata da un’“etichetta bianca”, come venne ribattezzato alla sua prima uscita nel 1983, il Rosso di Montalcino Biondi Santi viene prodotto a partire dai vigneti più giovani (sono 26 in totale quelli della Tenuta Greppo), vinificato in cemento e maturato in legno grande per 12 mesi. La versione 2018 si contraddistingue per un fragrante e rigoglioso fruttato che alterna fragoline di bosco, amarena e lampone ma anche tocchi di melograno. In bocca, il sorso è sapido, scattante e tendenzialmente leggiadro, fino a farsi goloso, congedandosi con un finale in crescendo. Oggi al Greppo, insomma, l’ispirazione è sempre quella di perseguire una continuità stilistica e una classicità ormai definita, ma muovendosi con un lavoro sempre più minuzioso e attento che prevede nuovo progetto come, per esempio, la mappatura dei diversi terreni dei poderi di proprietà (Greppo, Pieri, Pievecchia, Scamacuoia e Ribusuoli).

