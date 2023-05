Bisci, Doc Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2019

Profumo intenso di mele verdi e gialle, fiori bianchi, una bella freschezza accompagnata da aroma di mandorla, tipico della varietà Verdicchio: questi sono i profumi del Vigna Fogliano 2019 di Bisci. Con il tempo nel bicchiere si dispiegano anche le note di salvia e un sentore di ananas, mentre in bocca è equilibrato, cremoso, dotato di una bella lunghezza: un Verdicchio autentico, fresco e minerale. Questo vino è ottenuto solo nelle migliori annate, da una meticolosa selezione di uve Verdicchio, provenienti dal migliore vigneto dell’azienda - il Vigneto Fogliano, da cui prende appunto il nome - sotto la denominazione di Matelica, e raggiunge la sua massima espressione dopo diversi anni di affinamento in bottiglia. L’azienda agricola Bisci è il risultato della passione per il territorio dei fratelli Giuseppe e Pierino Bisci, che nel 1972 acquistano una proprietà di circa 25 ettari e la trasformano negli anni nell’azienda di riferimento di questa denominazione marchigiana. La proprietà è situata nel cuore delle Marche tra le province di Macerata e di Ancona, e può contare su circa 18 ettari coltivati a Verdicchio e poco più di 2 ettari a Sangiovese e Merlot. Oggi i figli Mauro e Tito conducono l’attività in vigna e in cantina, interpretando il Verdicchio di Matelica - al di là del tempo e delle mode - in tutte le sue espressioni e potenzialità. Dal 2019 l’azienda è certificata biologica.

(Elena Kondrateva)

Copyright © 2000/2023