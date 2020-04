Bisol 1542, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2018

Bisol 1542 è probabilmente uno dei produttori più noti del Prosecco. L'azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene, 55 ettari totali e una produzione di 4.500.000 bottiglie, possiede 20 diversi appezzamenti in alcune delle più significative aree della denominazione. Un territorio molto frazionato, tanto che la media dell'estensione di ogni singola proprietà è di poco più di un ettaro. Questa particolare morfologia, accanto alla “tentacolare” proprietà dei vigneti, permette alla famiglia Bisol, che cura in prima persona la gestione di questo patrimonio viticolo, di essere un punto di riferimento unanimemente riconosciuto in un territorio sempre più importante, ma anche inflazionato. L’azienda, dal 2014 entrata nell’orbita del Gruppo Lunelli, top player del panorama enoico nazionale, governa ogni singola fase della filiera produttiva, dall’allevamento della vite alla vendita, dall’acino al bicchiere, tanto che più che di acquisizione sarebbe quasi più corretto parlare di unione di due famiglie storiche rappresentanti della migliore tradizione spumantistica italiana. Il Valdobbiadene di Cartizze 2018 possiede perlage sottile, proponendo un naso che sa di lavanda, eucalipto, scorza di limone e mandorla fresca, accanto a cenni di lievito. In bocca, il vino ha sorso fragrante e salino, morbido all’attacco e più incisivo nella progressione. Finale sul frutto e dai toni leggermente affumicati.

