Bistrò Fuga di Sapori - Alessandria

Ha aperto da pochissimo, ad Alessandria, il Bistrò Fuga di Sapori, un ulteriore risultato della cooperativa sociale Idee in Fuga, che sostiene la formazione professionale dei detenuti. Si trova lungo la cinta muraria della casa circondariale di piazza Don Soria e si tratta di una realtà gestita dallo chef Luca Gatti (socio della cooperativa), che si occuperà anche della formazione dei detenuti ed ex che ci lavorano, cinque persone in tutto. Una trentina i coperti, con le preparazioni ottenute da materie prime, provenienti anche da altre carceri italiane. In vendita i prodotti Fuga di Sapori, preparati nella Casa di Reclusione di San Michele, alla periferia della città. I piatti vanno dalla tagliata con misticanza invernale, l’uovo in camicia con verdure marinate e fonduta di parmigiano, la vellutata di zucca con calamaretti e rosmarino e la pizza ad alta idratazione. Pane appena sfornato dalla “bakery” interna al carcere e per il dolce c’è il panettone Maskalzone, un “must” della bottega da qualche anno.

