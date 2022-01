Bistrot Il Tempio del Brunello - Montalcino (SI)

via Ricasoli, 31

Materia prima eccellente e dei migliori artigiani alimentari del territorio (da Pura Crocus a Caseificio dei Barbi), con un tocco di creatività campana, e piatti che riflettono il genius loci di Montalcino, terra di agricolture di eccellenza rese tali da chi rappresenta la storia del territorio, ma anche da talenti che arrivano fuori. È questo che si trova al Bistrot del Il Tempio del Brunello, nella bellezza della “quiete medievale” del Chiostro di Sant’Agostino. Ai fornelli, la chef campana Imma Cordella, che, con materie prime selezionatissime, come la pasta di grani antichi di Castello Banfi o i salumi della Macelleria Tiberi, per esempio, spazia tra creatività e rivisitazioni delle ricette della tradizione. Ad impreziosire l’offerta i pani home made, che valgono quasi da soli il viaggio. Nella carta dei vini, dominano, logicamente, Rosso e Brunello di Montalcino: ve ne proponiamo una piccola selezione, scelta da WineNews, sulla base delle 89 cantine in carta del Bistrot.

I TOP 5 DEL “TEMPIO DEL BRUNELLO”

1. Fanti, Brunello di Montalcino Riserva Vigna Le Macchiarelle 2015 - € 65,00

Ben articolato negli aromi, possiede sviluppo gustativo compatto e intenso

2. Fuligni, Brunello di Montalcino 2016 - € 70,00

Un Brunello che fa della raffinatezza e d’eleganza il suo punto di forza

3. Beatesca, Brunello di Montalcino 2016 - € 75,00

Un vino vigoroso e di buona esecuzione, non privo di carattere

4. Cortonesi, Brunello di Montalcino Riserva 2015 - € 95,00

Beva solida e avvolgete per questo Brunello dagli aromi fruttati e speziati

5. La Gerla, Brunello di Montalcino Riserva Vigna degli Angeli 2015 - € 95,00

Nitido e corposo nel suo profilo aromatico, è rosso d’impatto gustativo

