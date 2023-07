Boasso, Docg Barolo Margheria 2019

L’azienda Agricola Boasso nasce negli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Giuseppe prende in mano la conduzione dei terreni di proprietà, con diverse tipologie di colture: viti, nocciole ed un piccolo allevamento. Ma è il figlio Franco, tra gli anni '70 e '80, che comincia ad indirizzare le scelte aziendali verso le colture più redditizie: i noccioleti e i vigneti e, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si incomincia la vinificazione di parte delle uve prodotte che fino a quel momento venivano vendute a terzi. La sede della cantina si trova a Serralunga nell’areale Gabutti (già classificata da Renato Ratti come sottozona di prima categoria), al centro dell’omonima menzione geografica, ed oggi l’azienda conta su 7 ettari di vigneto (con appezzamenti anche nelle Menzioni Geografiche Aggiuntive di Meriame, e Margheria) ed altrettanti di noccioleto, gestiti anche dai figli di Franco, Ezio e Claudio, che continuano la tradizione squisitamente familiare di questa realtà. Maturato per 36 mesi in legno grande, il Barolo Margheria 2019 profuma di sottobosco, terra ed erbe aromatiche a fare da contrappunto ai rimandi alla viola, al tabacco e alla liquirizia, con qualche cenno affumicato a rifinitura. In bocca, il vino possiede spessore ed articolazione, con tannini fitti e ben profilati, ravvivati da una fragranza acida continua, che conduce anche un finale arioso dai ritorni fruttati e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023