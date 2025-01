Boizel, Aoc Champagne Brut Grand Vintage 2014

La Maison Boizel conta oggi su sette ettari, distribuiti in parte nella Côte des Blancs e in parte ad Avize, dove la famiglia ha origine. La sua storia prende forma nel 1843, quando Auguste e Julie Boizel fondano questa realtà. La piccola Maison è riuscita a mantenere la proprietà all’interno dei discendenti della famiglia e, passando a tempi più recenti, precisamente nel 2019, Florent Roques-Boizel ha assunto la guida della Maison, raccogliendo l’eredità dei suoi genitori Evelyne e Christophe Roques-Boizel. La sede aziendale si trova ad Épernay, nell’“Avenue de Champagne”, e da qui si affina, è proprio il caso di dirlo, lo stile della Maison, improntato sulle uve Grand e Premier Cru coltivate prevalentemente nella Côte des Blancs e nella Montagne de Reims. La cifra dei vini aziendali - distribuiti in Italia da Allegrini Wine Distribution - poggia su blend costituiti significativamente da “vin de reserve”, maturati sia in legno che in acciaio e bassi dosaggi. Tutta la produzione riposa almeno tre anni sui lieviti, con i millesimati che arrivano a un periodo di rifermentazione in bottiglia compreso tra i 7 e i 15 anni. Lo Champagne Grand Vintage 2014 profuma di frutta tropicale e agrumi con tocchi speziati e leggere nuance gessose. In bocca il sorso è profondo, fragrante e saporito, dallo sviluppo continuo e dalla carbonica carezzevole, terminando in un finale ampio e ancora su toni agrumati.

