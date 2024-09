Bollinger, Aoc Champagne Brut Blanc de Noirs PN VZ19

La gamma Bollinger “PN” (Pinot Noir) è un omaggio al vitigno pilastro dello stile della storica Maison. Un Blanc de Noirs, dunque, tipologia nella quale la cantina con sede ad Aÿ è punto di riferimento assoluto. “VZ” sta per Verzenay, il Cru principale di questa edizione, ma nell’uvaggio sono presenti anche le uve provenienti dai Cru di Aÿ, Bouzy, Louvois e Tauxières. “19” sta per 2019, l’annata “base” della cuvée - predominante nell’assemblaggio formato anche da vari vini riserva - mentre le maturazioni sono effettuate in legno e acciaio, con la rifermentazione in bottiglia che dura oltre 40 mesi. I suoi profumi sono intensi e rimandano ai fiori di gardenia e zagara, alla frutta gialla, al mandarino e alla pasticceria. In bocca il sorso è teso e sapido, dalla carbonica vivace e ben dosata a condurre uno sviluppo articolato e croccante, fino ad un finale persistente, speziato e dai ritorni fruttati. Bollinger, tra le altre cose, è perfino marchio letterario e cinematografico. Lo Champagne Bollinger è apparso nel 1956 nel quarto romanzo di Ian Fleming “Diamonds are Forever”. Nel 1979, mentre l’agente britannico consolidava la sua presenza sul grande schermo, Christian Bizot, presidente della Maison, incontrò Albert R. Broccoli, produttore della saga di James Bond. Fu l'inizio della leggendaria “complicità” tra 007 e Bollinger, che ha “recitato” nei film di Bond sin da “Live and Let Die”.

