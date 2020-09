Bonacchi, Docg Chianti Classico 2018

Il Chianti Classico 2018 di Bonacchi, affinato in legno grande per un anno, propone una declinazione ben centrata di uno dei rossi più importanti di Toscana. Al naso, sono chiare le note speziate e di frutta rossa, che si mantengono fragranti e continue, grazie ad un’annata fresca e ben in sintonia con il Sangiovese. Anche in bocca, ritroviamo gli stilemi classici della tipologia con una progressione gustativa vivace e contrastata, dal tannino nervoso e dalla spina acida incisiva, che ne amplifica piacevolezza e agilità di beva. Situata nel cuore della sottozona del Chianti di Montalbano, Cantine Bonacchi svolge attività di produzione, vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione da 3 generazioni, dal fondatore Enrico Bonacchi, passando da Pio, per arrivare a Giovanni e al figlio Andrea, attuale patron dell'azienda situata a Quarrata, in Provincia di Pistoia. Come molti imbottigliatori toscani, specie nel recente passato, il core business aziendale si è progressivamente spostato dall'acquisto di vini e dalla loro commercializzazione anche alla coltivazione dei vigneti in tenute di proprietà. Cantine Bonacchi conta su tre aziende agricole: una, Tenuta di Montemagno, la sede storica con 40 ettari a Chianti Montalbano, la seconda, Fattoria Casalino, a Castelnuovo Berardenga, con 23 ettari a Chianti Classico e la terza a Montalcino, il Molino della Suga, con 11 ettari a Brunello.

