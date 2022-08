Bonacchi, Toscana Igt Rosso Badesco 2018

Classico taglio bordolese alla toscana, composto da Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e affinato in legno grande, tonneau e barrique, il Badesco 2018 è intenso e netto nel suo profilo aromatico, dove si possono distinguere cenni di frutta rossa matura e tocchi erbacei, grafite, liquirizia e vaniglia. In bocca, il vino possiede sorso succoso e denso, tannino soffice, cremoso e articolato da ritorni fruttati, fino ad un finale tendenzialmente ampio ed avvolgente, dalla rinfrescante nota balsamica di chiusura. Situata nel cuore della sottozona del Chianti di Montalbano, Cantine Bonacchi svolge attività di produzione, vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione da 3 generazioni: dal fondatore Enrico Bonacchi, passando da Pio, per arrivare a Giovanni e al figlio Andrea, attuale patron dell'azienda situata a Quarrata, in Provincia di Pistoia. Come molti imbottigliatori toscani, specie nel recente passato, il core business aziendale si è progressivamente allargato dall'esclusivo acquisto di vini sfusi e dalla loro commercializzazione anche alla coltivazione dei vigneti in tenute di proprietà. Cantine Bonacchi conta infatti su tre aziende agricole: la Tenuta di Montemagno, la sede storica con 40 ettari a Chianti Montalbano, acquisita nel 1965, la Fattoria Casalino, a Castelnuovo Berardenga, con 23 ettari a Chianti Classico e a Montalcino, il Molino della Suga, con 11 ettari a Brunello.

(fp)

Copyright © 2000/2022