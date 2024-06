Bonnaire, Aoc Champagne Cramant Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru 2015

Lo Champagne Blanc de Blancs Cramant Grand Cru 2015, ottenuto da sole uve Chardonnay provenienti esclusivamente dal Grand Cru di Cramant, resta in bottiglia sui suoi lieviti per almeno sei anni. Raffinato il suo bagaglio aromatico, che rimanda alla frutta esotica, alle spezie, all’anice, ai fiori di zagara, al lime e alla sfoglia salata. In bocca il sorso è ampio, teso e sapido, dalla carbonica ben integrata e dal finale lungo e persistente. La Maison Bonnaire è situata nel Grand Cru di Cramant, nel cuore della Côte des Blancs, regno incontrastato dello Chardonnay destinato ai migliori Champagne. Fondata nel 1932, dal capostipite Fernand Bouquemont, bisnonno degli attuali proprietari, ha messo a punto il suo stile spumantistico - caratterizzato da vini precisi, energici e di grande freschezza - grazie al lavoro del genero André Bonnaire, arrivato in azienda alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e successivamente coadiuvato dal figlio Jean-Louis, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Bonnaire è oggi ancora nelle mani della famiglia, con la quarta generazione, rappresentata da Jean-Etienne e Jean-Emmanuel Bonnaire, e conta su un patrimonio di 22 ettari a vigneto di proprietà, esteso in prevalenza nel Grand Cru di Cramant, ma anche con appezzamenti nei Grand Cru di Chouilly e Oiry e nei Premier Cru di Cuis e Bergères-Les-Vertus (dove si allevano anche Pinot Noir e Pinot Meunier).

