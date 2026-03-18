Boom di integratori in Italia: un mercato da oltre 5 miliardi di euro e 35 milioni di consumatori

Oltre 35 milioni di italiani hanno utilizzato integratori alimentari nell’ultimo anno: un mercato da 5 miliardi di euro, con 318 milioni di confezioni vendute, che fotografa un’abitudine ormai radicata. Solo il 15% non ne ha mai fatto uso. L’indagine “Italiani e Integratori alimentari” di AstraRicerche per Integratori & Salute, una delle associazioni più rappresentative del comparto parte di Unione Italiana Food, mostra come gli integratori siano diventati parte della routine mensile di 1 italiano su 3, mentre il 78% degli utilizzatori dichiara di percepire benefici sul proprio stato di salute.

Le categorie più richieste restano quelle per l’energia fisica (39%) e le difese immunitarie (37%). La farmacia si conferma il cuore del mercato, con il 61% degli acquisti, mentre l’online, al 21,5%, supera la Gdo, forte soprattutto nella Gen Z e tra i Millennials che cercano informazioni su Google (22%), siti dei produttori (12,5%), social network (8%) e influencer (5%). Nonostante l’ampia diffusione, la conoscenza non è sempre corretta: oltre il 51% degli italiani crede ancora che alcuni prodotti richiedano la ricetta medica e persistono diffidenze e aspettative irrealistiche. Sebbene molti associno correttamente gli integratori al sostegno della salute (42%) e del sistema immunitario (33%), permane una forte confusione normativa e culturale.

Per il presidente Integratori & Salute Germano Scarpa, “si tratta, però, di scelte consapevoli, spesso orientate alla “longevità attiva” e supportate dal parere di medici e farmacisti, che restano il punto di riferimento per il 65% degli utilizzatori”. L’associazione punta ora a rafforzare la cultura scientifica del settore, investendo in ricerca e innovazione per superare miti e pregiudizi che ancora accompagnano il comparto.

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